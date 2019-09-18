روسيا تعرض مساعدتها لإصلاح أضرار هجوم "أرامكو"

عرضت بعض الشركات الروسية المختصة على السعودية، المساعدة في إصلاح الأضرار الناجمة عن هجوم "أرامكو"، وإصلاح المنشآت المتضررة، وفقا لما كشفه مسؤول روسي بارز.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر كيريل دميترييف: "لعبت الشراكة الاستراتيجية الروسية مع السعودية، دورا رئيسيا في خلق تحالف (أوبك+)، وتواصل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط. لقد عرضت بعض الشركات الروسية مساعدتها على الشركاء السعوديين في التغلب على الأضرار الهائلة الناجمة عن هذه الهجمات".

وامتدح دميترييف "المستوى المهني المحترف والعالي لدى شركة (أرامكو)، التي تمكنت وخلال فترة قصيرة جدا من استعادة مستوى الإنتاج بسرعة، وكذلك قدرتها على الصمود في وجه هجوم خطير على صناعة النفط والاقتصاد العالمي".

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وفي السبت الماضي، تعرضت منشآت "أرامكو" لهجمات بطائرات بدون طيار، ما أدى إلى تضرر منشأتين نفطيتين هما مصفاة بقيق وحقل هجرة خريص في شرق المملكة.

وأدى الهجوم إلى تقليص إنتاج النفط في السعودية، التي تعد أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بأكثر من النصف بواقع 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون برميل في اليوم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين ومن بعض دول الخليج، وجهوا الاتهام إلى إيران.

المصدر: "نوفوستي"