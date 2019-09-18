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السعودية.. تقدير رسمي متشائم للنمو الاقتصادي في 2019

مال وأعمال

السعودية.. تقدير رسمي متشائم للنمو الاقتصادي في 2019
Reuters
السعودية.. تقدير رسمي متشائم للنمو الاقتصادي في 2019
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، إن النمو الاقتصادي السعودي في 2019 سيكون أقل كثيرا مما توقعته المملكة بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها "أوبك".

وشدد الوزير السعودي على أن الهجوم على منشأتي "أرامكو" ليس له أي تأثير إطلاقا على الإيرادات.

وأضاف، أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتوقف كثيرا على إنتاج النفط، فيما يتعلق بحصص (أوبك) و (أوبك+)"

ولم يعط الوزير أي توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019، لكن صندوق النقد الدولي قال إن الاقتصاد السعودي قد ينمو بنسبة 1.9%، بما يقل عن 2.2% في 2018.

وأشار إلى أن المملكة ستطرق سوق الديون العالمية على الأرجح قبل نهاية العام، وذلك بهدف تمويل عجز الميزانية.

المصدر: "رويترز"

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