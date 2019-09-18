كشف مسؤول سوري أنه تم اتخاذ قرار حاسم في المركزي السوري بأنه لن يتدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية.

وجاء ذلك بحسبما صرح به نائب حاكم مصرف سوريا المركزي محمد حمزة خلال فعاليات مؤتمر "التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي" المنعقد حاليا في دمشق، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن".

وعن سعر صرف الليرة إذا ما كان حقيقيا أو وهميا أجاب بوجود الاحتمالين، منوها بأن المصرف يحاول تقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي، وفي السوق السوداء آملا النجاح في ذلك.

كذلك كشف عن حجم موجودات المصارف، والتي بلغت حاليا على حد قوله 7511 مليار ليرة بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن المصارف الآن تعاني حالة فائض في السيولة، وليس نقصا.

يذكر أن الليرة السورية انخفضت بشكل حاد في السوق السوداء في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري إلى 691 ليرة للدولار، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها، ثم ارتفعت تدريجيا لتبلغ الاثنين 610 ليرات للدولار، وذلك بعدما اتخذت الحكومة السورية إجراءات لضبط سوق العملات.

وللمقارنة فقد بلغ سعر صرف الدولار نهاية العام الماضي 500 ليرة، فيما كان سعر الدولار قبل انطلاق الأزمة السورية في 2011 في نطاق الـ50 ليرة.

المصدر: "الوطن"