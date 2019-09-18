انخفضت أسعار النفط العالمية صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان السعودية عن استعادة قدراتها الكاملة لإنتاج النفط بحلول أواخر سبتمبر الجاري.

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يضاف إلى ذلك، البيانات بشأن زيادة غير متوقعة في الاحتياطيات النفطية الأمريكية.

وحتى الساعة 8:30 بتوقيت موسكو بلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام بحر الشمال ماركة برنت 64.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.03 %، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام ماركة تكساس الوسيط بنسبة 0.32 % ليبلغ سعر البرميل 58.91 دولار.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن عودة الإمدادات النفطية لما كانت عليه في السابق، قبل الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو"، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى التوقف عن انتاج نحو 5.7 ملايين برميل نفط يوميا من الزيت الخام، كما أكد أن الشركة ستفي بالتزاماتها لعملائها بالكامل هذا الشهر من خلال السحب من المخزون.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وكانت أسعار النفط صعدت يوم السادس عشر من سبتمبر الجاري إلى نحو 20%عند فتح الأسواق جراء "هجوم أرامكو" في السعودية، في ارتفاع هو الأكبر منذ حرب الخليج مطلع تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: "سبوتنيك"