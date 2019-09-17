طريقة فريدة لتخفيف معانة المدخين خلال السفر في الطائرات

أطلقت شركة الطيران الروسية Utair خدمة جديدة على متن رحلاتها ابتداء من منتصف الشهر الجاري، لتخفيف معانة المدخين خلال السفر على متن بعض رحلاتها.

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وتتمحور الخدمة حول إمكانية إيصال منتج LYFT، والذي هو عبارة عن أكياس صغيرة مملوءة بمسحوق أبيض يحتوي على مادة النيكوتين، للمسافرين المدخنين بشرط أن يكون المسافر بالغا.

وتعد الخطوة مهمة خاصة أن حظر التدخين خلال رحلات الطيران تطبقه أغلب شركات الطيران في العالم.

وتقوم شركة التبغ البريطانية BAT بالتعاقد مع العديد من شركات الطيران في العالم على تسويق منتجها LYFT، الذي تم طرحه في الأسواق في العام الجاري، خلال رحلات الطيران.

وتعول الشركة على أن يكون المنتج الجديد المحرك الرئيسي للنمو في السوق الروسية، وفقا لما قاله مدير منطقة أوروبا وشمال إفريقيا يوهان فاندرميولين.

المصدر: "لينتا.رو"