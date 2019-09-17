علامة قوية على قرب أزمة اقتصادية عالمية جديدة

يتوقع خبراء مصرف "ساكسو بنك" الدنماركي، أن تعصف بالاقتصاد العالمي أزمة قريبا، مؤكدين وجود مؤشر قوي على ذلك.

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وقال كبير الاقتصاديين ومدير الاستثمار في الشركة ستين جاكوبسن، إن العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 30 عاما انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وفي نهاية أغسطس الماضي بلغ العائد على هذه السندات 1.905%، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط والحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

المصدر: "Expert.ru"