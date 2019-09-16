 
مباشر

مؤشرات الأسهم الأمريكية تهبط وقطاع الطاقة يقفز

مال وأعمال

مؤشرات الأسهم الأمريكية تهبط وقطاع الطاقة يقفز
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mets

صعدت أسهم شركات الطاقة بقوة، يوم الاثنين، في حين تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة.

إقرأ المزيد
ارتفاع القيمة السوقية لشركات النفط الروسية بعد صعود أسعار الخام
ارتفاع القيمة السوقية لشركات النفط الروسية بعد صعود أسعار الخام

وجاء ذلك بعد أن أججت الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وذكرت الأنباء أن مؤشر "داو جونز" الصناعي هبط بمقدار 143.24 نقطة بما يعادل 0.53% إلى 27076.28 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 نقطة بمقدار 9.38 نقطة أو 0.31% مسجلا 2998.01 نقطة.

وتراجع "ناسداك" 23.17 نقطة أو 0.28% إلى 8153.54 نقطة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد مشاهدة والده المتوفى.. كريستيانو رونالدو ينهمر في البكاء