مؤشرات الأسهم الأمريكية تهبط وقطاع الطاقة يقفز

صعدت أسهم شركات الطاقة بقوة، يوم الاثنين، في حين تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة.

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وجاء ذلك بعد أن أججت الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وذكرت الأنباء أن مؤشر "داو جونز" الصناعي هبط بمقدار 143.24 نقطة بما يعادل 0.53% إلى 27076.28 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 نقطة بمقدار 9.38 نقطة أو 0.31% مسجلا 2998.01 نقطة.

وتراجع "ناسداك" 23.17 نقطة أو 0.28% إلى 8153.54 نقطة.

المصدر: رويترز