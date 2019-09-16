طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، "الرد في أسرع وقت ممكن" على مشروع الاتفاق الحكومي المشترك بشأن التعامل بالعملات الوطنية.

وذكر بوتين، خلال اللقاء مع أردوغان اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي قدم مشروع الاتفاق إلى تركيا في 3 سبتمبر.

وقال: " في 3 سبتمبر، سلمنا لأصدقائنا الأتراك مشروع اتفاقية حكومية مشتركة، بشأن التعامل بالعملات الوطنية، وطلبنا منهم الرد عليه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن هذه الوثيقة نتيجة عمل مشترك".

وفي نهاية أغسطس الماضي، أشار بوتين إلى أن الاتفاقية بين الحكومتين تهدف إلى توسيع نطاق الحساب والتعامل بالعملات الوطنية في التجارة المتبادلة.

من جانبه، قال وزير التجارة التركي، روهسار بيكجان، إنه يأمل في أن تزيد موسكو حصة استخدام العملات الوطنية خلال الحساب والتعامل في التجارة المتبادلة.

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ووفقا له، ومع حلول يوليو الماضي، وصلت النسبة الفعلية للتعامل بالعملة الوطنية في مجال التصدير إلى روسيا إلى 11%، ولكن في مجال الاستيراد من روسيا، بلغ هذا المؤشر 0.5% فقط.

وفي عام 2018، زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بنسبة 16% وبلغ 25.5 مليار دولار. وسيسمح الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية للجانبين بالتخلص من استخدام الدولار في التبادل التجاري الثنائي، وإزالة عدد من المشاكل المرتبطة بالتعاون بين البلدين في المجال العسكري التقني.

المصدر: نوفوستي