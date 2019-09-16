ارتفعت أسعار أسهم بعض شركات النفط الروسية خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد استهداف منشأتين لـ"أرامكو"، وتزامن الارتفاع مع صعود مؤشري بورصة موسكو إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

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وجاء ذلك على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والذي بلغ نحو 20%، وبفضل ذلك صعدت القيمة السوقية لأكبر شركات استخراج النفط الخام الروسية بمقدار 5 مليارات دولار في أربع ساعات فقط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم شركة "روس نفط" العملاقة والرائدة في إنتاج النفط في روسيا، بنسبة 3.5% اليوم الاثنين. ونمت القيمة السوقية للشركة الروسية بمقدار 148 مليار روبل، لتصل إلى 4.481 تريليون روبل.

أما شركة "لوك أويل"، فقد نمت قيمتها السوقية بمقدار 97 مليار روبل، حيث ارتفع سعر سهم هذه المؤسسة، التي تعد أكبر شركة نفط خاصة في روسيا بنسبة 2.9%.

في حين ارتفع سهم شركة "غازبروم" بنسبة 1.22% لتضيف 24 مليار روبل إلى قيمتها السوقية. كذلك صعد سهم "تات نفط" بنسبة 1.31%، وسهم "باش نفط" بنسبة 1.08%.

المصدر: .finanz.ru