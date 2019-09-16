من تداعيات الهجوم.. "أرامكو" تتحول لمشتر للمشتقات النفطية

نقلت وكالة "رويترز" اليوم عن ثلاثة مصادر تجارية، أن الذراع التجارية لشركة "أرامكو" تبحث عن منتجات نفطية للتسليم الفوري بعد هجمات على منشآت نفط تملكها الشركة.

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وقال اثنان من المصادر إن شركة "أرامكو" التجارية تستفسر عن مواعيد تسليم مادة الديزل، فيما قال مصدر ثالث إن الشركة ربما تكون قد اشترت شحنتين من الديزل، على الرغم من أنه لم يتسن على الفور تأكيد ذلك.

وفي وقت سابق ذكرت شركة "إنرجي أسبكتس" للاستشارات، أن السعودية تتجه لأن تصبح مشتريا كبيرا للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت، التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الارتباك بعد هجمات استهدفت منشآت شركة "أرامكو"، وقالت الشركة السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، أي نحو نصف إنتاجها، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

المصدر: وكالات