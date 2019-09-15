السعودية تسعى لتعويض ثلث إنتاج النفط الناقص جراء هجوم "أرامكو" بحلول الاثنين

أعلنت الرياض سعيها إلى تعويض ثلث إنتاج النفط الناقص جراء الهجوم على معملي "أرامكو" في بقيق وهجرة خريص، بحلول يوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول سعودي قوله الأحد: "يجب أن نتمكن من إعادة مليوني برميل من النفط.. بحلول يوم الغد".

وأضاف المسؤول: "الموقف بالتأكيد أسوأ مما كنا نتوقع في الساعات الأولى بعد الهجوم، لكننا نحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى نستعيد الإنتاج بالكامل".

وقال مصدر مطلع بقطاع النفط لوكالة "رويترز" الأحد إن صادرات السعودية من النفط الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع تعويض جزء من انخفاض الإنتاج لعملائها من خلال استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.

وسبق أن أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن الهجمات على المنشأتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة أي قرابة 5.7 مليون برميل، جراء عدة انفجارات دوت في الموقعين نتيجة الهجوم.

المصدر: رويترز