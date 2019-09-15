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واشنطن مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط نتيجة هجمات "أرامكو"

مال وأعمال

واشنطن مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط نتيجة هجمات
Reuters CARLOS BARRIA
وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري
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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي إذا لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة شايلين هاينز إن الوزير ريك بيري "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".

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وأضافت هاينز أن بيري وجه قيادات الوزارة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة في باريس "بشأن الخيارات المتاحة المحتملة للعمل العالمي الجماعي إذا لزم الأمر".

ونسقت الولايات المتحدة في بعض الأحيان مع الوكالة الدولية للطاقة عمليات السحب الجماعي للنفط من الاحتياطيات الدولية.

وطالما حث البيت الأبيض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على إنتاج المزيد من النفط لضبط أسعار الخام.

وكانت حركة الحوثي في اليمن قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات يوم السبت على معملين في قلب صناعة النفط بالسعودية، بما في ذلك أكبر منشأة في العالم لتكرير النفط في بقيق.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي "أرامكو" أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

المصدر: "رويترز"

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