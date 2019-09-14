أكدت وكالة الطاقة الدولية، تعليقا على الهجوم الأخير الذي تعرضت له البنية النفطية للسعودية، أن الأسواق العالمية مزودة بمخزونات النفط بصورة كافية.

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم السبت على حسابها في موقع "تويتر": "تتابع وكالة الطاقة الدولية عن كثب الأوضاع في السعودية. ونحن على اتصال بالسلطات في المملكة وكذلك باقي الدول الأساسية المصدرة والمستهلكة للنفط".

وأضافت وكالة الطاقة الدولية في بيانها: "حتى هذه اللحظة الأسواق مزودة جيدا بمخزونات تجارية وفيرة".

The IEA is monitoring the situation in Saudi Arabia closely. We are in contact with Saudi authorities as well as major producer and consumer nations. For now, markets are well supplied with ample commercial stocks. — IEA (@IEA) 14 сентября 2019 г.

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وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وفي الوقت الذي قالت فيه سلطات المملكة عبر إعلامها الرسمي إن صادرات النفط من المنشأتين لم تتوقف جراء الضربات وهي لا تزال مستمرة في الإنتاج، متحدثة عن إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم، أفاد بعض التقارير، استنادا إلى "مصادر مطلعة"، بأن الحادث أسفر عن وقف السعودية نصف إنتاجها النفطي اليومي.

المصدر: RT