"غازبروم" تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط "أوبال"

خفضت شركة "غازبروم" الروسية حجم إمداداتها للغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط "أوبال" تنفيذا لقرار من محكمة الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام أكثر من نصف قدرات "أوبال" من طرف شركة واحدة.

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و"أوبال" هو الفرع الشرقي من خط أنابيب "السيل الشمالي" وينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا حتى الحدود مع التشيك.

ودخل الحظر الخاص بـ"أوبال" حيز التنفيذ اليوم السبت، وفق أمر صادر عن الوكالة الفدرالية الألمانية المشرفة على خطوط نقل الغاز.

وقلصت "غازبروم" توريداتها عبر "أوبال" بمقدار 0.6 مليون متر مكعب في الساعة، بالتزامن مع زيادة إمدادات الغاز عبر الفرع الغربي لـ"السيل الشمالي"، خط NEL بمقدار 0.3 مليون متر مكعب في الساعة، بموجب قرار المحكمة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد سمحت لشركة "غازبروم" عام 2016 باستخدام القدرات الإضافية لـ"أوبال" فوق مستوى الـ50%. غير أن وارسو رفعت دعوى قضائية لإلغاء قرار المفوضية، ووافقت محكمة العدل الأوروبية على الطلب البولندي الثلاثاء الماضي.

ويرى خبراء أن تقييد وصول "غازبروم" إلى خط "أوبال" قرار سياسي لن يؤدي إلى زيادة المنافسة فالموردين الآخرين غير الشركة الروسية ليس لديهم إمكانية الوصول إلى "أوبال".

المصدر: وكالات