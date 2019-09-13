ألمانيا تمنع "غازبروم" الروسية من استخدام حصة إضافية في خط OPAL للغاز

منعت السلطات الألمانية المختصة، شركة "غازبروم" الروسية، من استخدام القدرات الإضافية لخط OPAL، خلال نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وينطبق الحظر حتى على الكميات المحجوزة مسبقا، وسيبدأ سريانه في 14 سبتمبر في تمام الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وترى الوكالة الفدرالية الألمانية المشرفة على خطوط نقل الغاز، أنه توجد لدى "غازبروم" طرق نقل بديلة مختلفة تسمح لها بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وتضمن بيان الوكالة كذلك تحذيرا جاء فيه أن انتهاك هذا المنع، سيتسبب بفرض غرامات مالية على الطرف المخالف.

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وألغت محكمة الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016، والذي سمح بتوسيع وصول شركة "غازبروم" إلى خط OPAL، وبررت المحكمة قرارها، بأنها ترى أن هذا التوسيع ينتهك مبدأ التضامن في مجال الطاقة. والآن، يجب على الشركة الروسية تقليص النقل عن طريق خط الأنابيب المذكور، إلى نصف الطاقة المتوفرة.

وأثار القرار ارتياحا كبيرا في أوكرانيا، حيث وصف قرار المحكمة الأوروبية "بالمفاجأة السارة".

ووفقا لتقديرات شركة الطاقة الحكومية البولندية، فقد يزداد حجم نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بمقدار 12.5 مليار متر مكعب سنويا.

من جانبها، لم تستبعد الشركة الروسية، إمكانية استئناف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي