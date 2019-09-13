"بلومبرغ" تتحدث عن عائدات ضخمة من طرح 1% من "أرامكو"

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن طرح 1% من أسهم شركة "أرامكو" السعودية للاكتتاب العام قد يحقق عائدات تعادل قيمة جميع الاكتتابات العامة التي أجريت في السعودية خلال السنوات العشر الماضية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أن طرح "أرامكو" الأولي، من الممكن أن يتم في نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن ذلك قد يبدأ بطرح داخل السعودية لنحو 1% من أسهم "أرامكو".

وأوضحت أنه لو تم تقييم "أرامكو"، الشركة الأكثر ربحية في العالم، عند 1.5 تريليون دولار، فإن عائدات طرح 1% من أسهمها ستساوي عائدات 72 شركة بدأت إدراج أسهمها في بورصة الرياض منذ 10 أعوام.

وتسعى السعودية لرفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5% من أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.

والهدف هو جمع مئة مليار دولار، ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات، الذي وضعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، والتخفيف من اعتماده على النفط.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الشهر الماضي، أن شركة النفط العملاقة تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الأولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

المصدر: وكالات