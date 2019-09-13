 
مباشر

وزارة المالية المصرية تكشف حقيقة الأنباء عن زيادة الضرائب

مال وأعمال

وزارة المالية المصرية تكشف حقيقة الأنباء عن زيادة الضرائب
Reuters
المالية المصرية تكشف حقيقة الأنباء عن زيادة الضرائب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mea4

نفت وزارة المالية المصرية ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجة تعديلات قانون ضريبة الدمغة.

وأكدت الوزارة، من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة.

وزارة المالية المصرية تكشف حقيقة الأنباء عن زيادة الضرائب
صفحة رئاسة الوزراء المصرية على فيسبوك

كما أكدت، أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، موضحة أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدى لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.

وشددت الوزارة على أن نسبة الضريبة المقررة وفقا للقوانين المصرية ستظل سارية بواقع 1.5 في الألف حتى 16 مايو 2020.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خلافات قوية في ملفات متعددة.. هل أطاحت أفغانستان ببولتون؟