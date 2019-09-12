التجارة العالمية تؤكد فوز روسيا في خلاف مع أوكرانيا

أكدت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية قرار التحكيم بشأن فوز روسيا في نزاع مع أوكرانيا، حول الرسوم المفروضة على نترات الأمونيوم.

وفي يوليو 2018، أقرت مجموعة التحكيم في منظمة التجارة العالمية بأن روسيا كانت على حق في نزاع مع أوكرانيا، بشأن استخدام الجانب الأوكراني لتدابير مكافحة الإغراق ضد نترات الأمونيوم روسية الصنع.

وذكرت وكالة "تاس" أن روسيا تقدمت في عام 2015 بشكوى بهذا الخصوص إلى منظمة التجارة العالمية.

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من جانبها، قررت أوكرانيا استئناف هذا القرار لدى منظمة التجارة العالمية.

يذكر أن أوكرانيا زادت، في يوليو 2014، بأكثر من ثلاثة أضعاف، الرسوم المفروضة على استيراد نترات الأمونيوم من روسيا (من 11.91 إلى 36.03%) ومددت صلاحية هذه الزيادة لمدة خمس سنوات أخرى. لكن الجانب الروسي، رفع دعوى إلى منظمة التجارة العالمية، أشار فيها إلى أن أوكرانيا تنتهك بهذه الرسوم اتفاقية مكافحة الإغراق الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

المصدر: RT