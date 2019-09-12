الولايات المتحدة تفوقت على السعودية ولكن لفترة وجيزة

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تفوقت لفترة وجيزة خلال العام الجاري على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري: "مع انخفاض أسعار النفط حاليا نحو 20% مقارنة مع مستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم".

وأضافت: "ازدهار الإنتاج الصخري سمح للولايات المتحدة بالاقتراب، والتفوق لفترة وجيزة، على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم في يونيو الماضي، بعد ارتفاع صادرات الخام فوق ثلاثة ملايين برميل يوميا".

المصدر: "رويترز"