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الولايات المتحدة تفوقت على السعودية ولكن لفترة وجيزة

مال وأعمال

الولايات المتحدة تفوقت على السعودية ولكن لفترة وجيزة
Reuters
الولايات المتحدة تتفوق على السعودية لفترة وجيزة
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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تفوقت لفترة وجيزة خلال العام الجاري على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري: "مع انخفاض أسعار النفط حاليا نحو 20% مقارنة مع مستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم".

وأضافت: "ازدهار الإنتاج الصخري سمح للولايات المتحدة بالاقتراب، والتفوق لفترة وجيزة، على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم في يونيو الماضي، بعد ارتفاع صادرات الخام فوق ثلاثة ملايين برميل يوميا".

المصدر: "رويترز"

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