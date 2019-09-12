الولايات المتحدة تفوقت على السعودية ولكن لفترة وجيزة
Reuters
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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تفوقت لفترة وجيزة خلال العام الجاري على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري: "مع انخفاض أسعار النفط حاليا نحو 20% مقارنة مع مستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم".
وأضافت: "ازدهار الإنتاج الصخري سمح للولايات المتحدة بالاقتراب، والتفوق لفترة وجيزة، على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم في يونيو الماضي، بعد ارتفاع صادرات الخام فوق ثلاثة ملايين برميل يوميا".
المصدر: "رويترز"
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