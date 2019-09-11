أعلنت الصين اليوم عن استثناء 16 نوعا من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية إضافية، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه بكين حربا تجارية شرسة مع واشنطن.

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وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان، أن القائمة تشمل سلعا مختلفة، بما في ذلك علف الحيوانات وبعض زيوت التشحيم.

وأشارت إلى أن الإعفاء سيبدأ سريانه اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري، وحتى 16 سبتمبر 2020.

وقالت الوزارة إن السلع الواردة في قائمتي الإعفاءات الجمركية المنشورة على موقعها لن تخضع للرسوم الإضافية التي تفرضها الصين على سلع أمريكية.

المصدر: "نوفوستي"