بيانات أمريكية تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الخضراء

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، بعدما أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وهبط مخزون الخام بواقع 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ6 من سبتمبر إلى 421.9 مليون برميل، بينما توقع محللون انخفاضه بواقع 2.7 مليون برميل، أي أن المخزونات انخفضت أكثر من المتوقع.

وعلى صعيد التداولات، جرى تداول عقود مزيج "برنت"، بحلول الساعة 09:14 بتوقيت موسكو، عند 62.8 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.67% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي عند 57.83 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.75% عن مستوى الإغلاق السابق.

المصدر: "رويترز"