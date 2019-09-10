"أرامكو" بانتظار الضوء الأخضر لطرح الأسهم للاكتتاب

أكد رئيس "أرامكو" أمين الناصر الثلاثاء أن الشركة النفطية جاهزة للاكتتاب العام، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة السعودية، مشيرا إلى أنها مستعدة لطرح الأسهم في الداخل والخارج.

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وأوضح الناصر خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية "نحن جاهزون" لكن الاكتتاب العام "قرار حكومي"، مضيفا أن "الطرح الأولي سيكون محليا إلا أننا سنكون أيضا مستعدين لطرح خارجي".

وتعمل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على رفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5% من أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.

والهدف هو جمع مئة مليار دولار استنادا إلى قيمة الشركة التي تقدر بـ2 ترليون دولار، وهو رقم يشكك فيه المستثمرون في ظل انخفاض أسعار النفط.

ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 ترليون دولار في تقدير قيمة "أرامكو"، كان السبب الرئيسي وراء تأجيل عملية طرح الأسهم، التي كانت مقررة في 2018.

ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات، الذي وضعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، والتخفيف من اعتماده على النفط.

ولم تؤكد "أرامكو" بعد البورصة، التي سيتم تداول أسهمها فيها، لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها لاستقطاب الطرح الأولي للشركة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن شركة النفط العملاقة تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الأولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

المصدر: "أ ف ب"