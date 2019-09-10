صافي الدين الروسي يبلغ مستويات قياسية متدنية

بلغ صافي الدين العام الروسي مطلع الشهر الماضي مستويات قياسية متدنية، هي الأولى منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو وهبوط أسعار النفط في 2014، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية روسية.

ووفقا للبيانات فإنه للمرة الأولى منذ 2014 تجاوزت قيمة أصول الحكومة عالية السيولة حجم الدين العام للحكومة الروسية.

وأوضحت البيانات أنه بحلول 1 أغسطس الماضي بلغ حجم الدين العام للحكومة الفدرالية والمناطق والبلديات، بما في ذلك الضمانات التي قدمتها الحكومة لقروض المشاريع، 16.2 تريليون روبل.

بينما بلغت قيمة الأصول عالية السيولة في نفس التاريخ مستوى الـ17.6 تريليون روبل، وهكذا أصبحت قيمة الدين العام بمعناه البسيط أقل من قيمة الأصول عالية السيولة.

المصدر: "سبوتنيك"