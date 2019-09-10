هنأ وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، في تغريدة على موقع "تويتر"، نظيره السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان على توليه منصبه.

وقال المزروعي إنه "على ثقة أن تعيين عبد العزيز وزيرا للطاقة، سوف يعزز من الدور الريادي للملكة العربية السعودية في منظمة أوبك".

وأعلنت السعودية الأحد عن تعيين أحد أبناء الملك السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في منصب وزير الطاقة في البلاد، بدلا من خالد الفالح الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2016.

المصدر: "رويترز"