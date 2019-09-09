علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على مسألة مغادرة وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قائلا إن تغيير الوزير لن يؤثر على إرادة موسكو والرياض للتعاون متبادل المنفعة.

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وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد، اليوم الاثنين: "من غير المرجح أن يؤثر رحيل وزير فردي على الإرادة السياسية العامة لموسكو والرياض بشأن استمرار وتطوير الشراكات متعددة الجوانب والعلاقات متبادلة المنفعة".

وأضاف: "سوف تستمر هذه العلاقات، بما في ذلك في مجال التعاون في أسواق الطاقة الدولية".

وذكر بيسكوف أيضا أنه "تتم حاليا التحضيرات لزيارة الرئيس (فلاديمير) بوتين إلى السعودية". وتابع: "وسنبلغكم بهذه الزيارة لاحقا. ونأمل بأن تكون هذه الزيارة ناجحة".

وأعلنت السعودية أمس الأحد عن تعيين أحد أبناء الملك السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود لمنصب وزير الطاقة في البلاد، بدلا من خالد الفالح الذي كان يشغل هذا المنصب منذ عام 2016.

المصدر: نوفوستي