أعلنت شركة الطيران البريطانية "بريتش إيرويز" اليوم الاثنين، إلغاء كل رحلاتها تقريبا في المملكة المتحدة في اليوم الأول من إضراب واسع لطياريها من أجل مطالب تتعلق بالأجور.

وقالت الشركة في بيان، "ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء نحو مئة في المئة من رحلاتنا"، موضحة أنها اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء في غياب أي معلومات من نقابة الطيارين (هيئة الطيارين البريطانيين-بالبا) بشأن عدد المشاركين في الإضراب.

ويمكن أن يؤثر هذا الإضراب على عشرات الآلاف من المسافرين، بما أن الشركة تسير حوالي 850 رحلة يوميا في المملكة المتحدة، يقلع معظمها من مطاري هيثرو وغاتويك في لندن.

وكانت "بريتش إيرويز" أبلغت أساسا زبائنها بأنهم قد لا يتمكنون من السفر الاثنين بسبب حجم الإضراب.

واقترحت الشركة التي تملكها المجموعة الإسبانية البريطانية "إنترناشيونال إيرلاينز غروب" (آي ايه جي) التي تضم أيضا الإسبانية "أيبيريا" والإيرلندية "اير لينغوس"، على المسافرين إعادة ثمن البطاقات أو تأمين حجوزات في رحلات لاحقة.

وهذا أول إضراب في تاريخ "بريتش إيرويز" للطيارين الذين سيواصلون تحركهم الثلاثاء وكذلك في 27 سبتمبر.

وكان 93% من طياري الشركة الأعضاء في النقابة صوتوا مع تنظيم الإضراب.

وقررت النقابة القيام بهذا الإضراب بعد فشل المفاوضات حول زيادة الأجور.

وأوضحت النقابة في تغريدة على "تويتر" أن الحسابات تشير إلى أن إضرابا ليوم واحد يكلف "بريتش إيرويز" أربعين مليون جنيه استرليني (44 مليون يورو).

وقالت إنه يجب مقارنة هذا الرقم بما يطالب به الطيارون والفرق بين ما تقترحه الإدارة حول الأجور، موضحة أن ما يطالب به الطيارون لا يتجاوز الخمسة ملايين جنيه.

وتساءلت النقابة "لماذا لا تتعاون (إدارة الشركة) معنا لإنهاء هذا النزاع؟".

المصدر: وكالات