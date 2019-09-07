بحثت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اليوم السبت، ونظيرها الأمريكي، ويلبر روس، الخطوات التي يمكن اتخاذها لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار.

وقالت بكجان، في سلسلة تغريدات نشرتها على موقع "تويتر"، إنها عقدت لقاء مثمرا للغاية مع روس في اسطنبول، موضحة: "ناقشنا سبل رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار. وبحثنا إمكانيات تصدير تركيا منتجات للولايات المتحدة في مختلف القطاعات والصناعات مثل الطيران المدني والسيارات والمجوهرات والأثاث والمنسوجات والملابس".

وأضافت بكجان: "كما ناقشنا الوصول إلى قنوات التوزيع في الولايات المتحدة، واتفقنا على إعداد برامج على أساس قطاعي لمساعدة الشركات".

وبينت وزيرة التجارة التركية أنها نقلت إلى نظيرها الأمريكي تطلعات بلادها إلى إزالة بعض العقبات والممارسات التي تشكل عائقا أمام تعزيز التجارة بين البلدين.

واختتمت بالقول: "من المتوقع أن يبقى السيد روس في تركيا حتى الثلاثاء، وسيلتقي ممثلين عن القطاع الخاص. ونأمل أن نلتقي في العاشر من سبتمبر مرة أخرى لاستعراض نتائج الزيارة وتحديد خارطة طريق".

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن عزم بلاده رفع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، الذي تجاوز في 2018 نقطة 25 مليار دولار، إلى مستوى 100 مليار دولار، معتبرا أن الأرقام الحالية لا تعكس قدرات التعاون الحقيقية في مجال التجارة بين البلدين.

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة، على رأسها شراء أنقرة منظومات "إس-400" الروسية، وشطب واشنطن الجانب التركي من برنامج مقاتلات "F-35"، إضافة إلى الخلافات حول سوريا ومسألة الداعية التركي المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه سلطات أردوغان بالوقوف وراء محاولة انقلاب عسكري ليلة 16 يوليو 2016.

المصدر: الأناضول + وكالات