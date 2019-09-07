صور حصرية للمنطقة التجارية بين العراق وسوريا

تستعد كل من جمهوريتي العراق وسوريا لافتتاح المنطقة التجارية بينهما خلال الفترة المقبلة، بعد إعادة فتح منفذ القائم الحدودي بين البلدين.

وكان من المقرر أن يتم فتح منفذ القائم اليوم السبت، لكنه أجل إلى ثلاثة أيام أخرى وفقا لفرحان محمد الدليمي عضو مجلس محافظة الأنبار.

RT

RT قامت بجولة في المنطقة الحدودية بين البلدين، ووثقت مراحل إنجاز منطقة التبادل التجاري التي من المتوقع أن يتم افتتاحها خلال أيام قليلة.

RT

ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.

وأغلقت المعابر الثلاثة إثر سيطرة تنظيم "داعش"، على مناطق شمالي وغربي العراق خلال العامين 2013 و2014، إضافة إلى مناطق شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية.

RT

المصدر: RT