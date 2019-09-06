النفط ينخفض في ظل الحرب التجارية بين الصين وواشنطن

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في الوقت الذي واصلت فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الضغط على المعنويات على الرغم من إحراز تقدم دبلوماسي.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينيتش، تراجع خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.7% إلى 60.50 دولار للبرميل، فيما تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 55.81 دولار للبرميل.

واتفقت بكين وواشنطن أمس على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر المقبل، ولاقى النبأ ترحيب المستثمرين الذين يأملون في انتهاء الحرب التجارية، التي أدت إلى زيادات متبادلة للرسوم الجمركية، بين أكبر اقتصادين في العالم، مما أضر بالنمو الاقتصادي.

ويؤثر النزاع الممتد منذ فترة طويلة سلبا على أسعار النفط، على الرغم من أن الأسعار ارتفعت على مدى العام بفضل عوامل من بينها تخفيضات الإنتاج، التي تقودها مجموعة من المنتجين لامتصاص تخمة المعروض.

لكن محللين يحذرون من أن العوامل الأساسية للسوق تظل تشير إلى الهبوط وتعتمد بقوة على التوصل إلى تسوية للأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى صعيد متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بواقع 4.8 مليون برميل إلى 423 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018.

المصدر: "رويترز"