قالت شركة "إتش آند إم"، ثاني أكبر سلسلة متاجر لبيع الملابس في العالم أمس، إنها أوقفت شراء الجلود من البرازيل حاليا بسبب الضوء الذي سلطته حرائق غابات الأمازون على المخاوف البيئية.

وذكرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني "بسبب الحرائق الضخمة في الجزء البرازيلي من غابات الأمازون المطيرة وارتباط ذلك بتربية الماشية قررنا فرض حظر مؤقت على الجلود من البرازيل".

وأضاف البيان: سيستمر الحظر لحين وجود أنظمة موثوق فيها لضمان التحقق من أن تلك الجلود لا تساهم في الإضرار بالبيئة في الأمازون.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إن الأغلبية العظمى من الجلود التي تشتريها المجموعة تأتي من أوروبا ولا يأتي سوى قسم صغير من البرازيل.

المصدر: "رويترز"