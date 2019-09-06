المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستواه في 2014

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% إلى 7%، وهو المستوى الذي كانت عنده الفائدة في 2014.

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وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي اليوم أن "مجلس الإدارة قرر خلال اجتماع مجلس إدارته في 6 سبتمبر خفض سعر الفائدة السنوي بواقع 25 نقطة أساس إلى 7%".

وهذه هي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي الروسي سعر الفائدة منذ مارس 2018، أخرها كان في يوليو الماضي حينها خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أيضا إلى 7.25%.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العملتان الأمريكية والأوروبية أمام الروبل الروسي، وجرى تداول الدولار، بحلول الساعة 13:33 بتوقيت غرينيتش، عند 65.95 روبل، بانخفاض قدره 26 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابقة. أما اليورو فقد تراجع بواقع 37 كوبيكا إلى 72.69 روبل.

المصدر: وكالات