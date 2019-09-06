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المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستواه في 2014

مال وأعمال

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستواه في 2014
Reuters
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستواه في 2014
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أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% إلى 7%، وهو المستوى الذي كانت عنده الفائدة في 2014.

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وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي اليوم أن "مجلس الإدارة قرر خلال اجتماع مجلس إدارته في 6 سبتمبر خفض سعر الفائدة السنوي بواقع 25 نقطة أساس إلى 7%".

وهذه هي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي الروسي سعر الفائدة منذ مارس 2018، أخرها كان في يوليو الماضي حينها خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أيضا إلى 7.25%.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العملتان الأمريكية والأوروبية أمام الروبل الروسي، وجرى تداول الدولار، بحلول الساعة 13:33 بتوقيت غرينيتش، عند 65.95 روبل، بانخفاض قدره 26 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابقة. أما اليورو فقد تراجع بواقع 37 كوبيكا إلى 72.69 روبل.

المصدر: وكالات

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