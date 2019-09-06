مصر تكشف عن قيمة صادراتها غير البترولية لشهر يوليو الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن زيادة حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2%، لتبلغ 2.021 مليار دولار.

وأشارت الهيئة في تقريرها الشهري، إلى أن حجم صادرات مصر غير البترولية للسلع الصناعية خلال شهر يوليو الماضي بلغ 1.695 مليار دولار، كما بلغت صادرات مصر غير البترولية للسلع الغذائية 325 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وأوضح التقرير أن من بين أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي والتي بلغت ما قيمته 1.05 مليار دولار، زيوت النفط والذهب، وشاشات المونيتور، والأسمدة.

المصدر: RT