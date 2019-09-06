حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي.. 270 اتفاقية بأكثر من 51 مليار دولار

أعلن الممثل الرئاسي في الشرق الأقصى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، اليوم، أن حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي الروسي هذا العام كانت اتفاقيات بأكثر من 51 مليار دولار.

وقال المسؤول الروسي في مؤتمر صحفي في ختام منتدى الشرق الاقتصادي، إن المشاركين في المنتدى هذا العام وقعوا 270 اتفاقية، بقيمة تجاوزت الـ3.4 تريليون روبل (نحو 51.5 مليار دولار).

واستضافت مدينة فلاديفوستوك الأسبوع الجاري فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث حضر المنتدى نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.

وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ، شهد المنتدى مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية، وخاصة من الصين واليابان.

يتبع..