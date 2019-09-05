العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية حول إعفائه من بعض ديونه

وقعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تشمل إعفاء العراق من 75% من بعض الديون المترتبة عليه.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي صدر عن المتحدث باسمها، أحمد الصحاف، أن المذكرة وقعها سفير العراق لدى القاهرة ومندوب البلاد لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبد الله سرور الجرمان.

وأوضح الصحاف أن الديون التي يشملها الإعفاء تدخل "ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية وجدولة المتبقي وتسديده... في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية".

وأضاف البيان: "يأتي موضوع إعفاء العراق من 75% من هذه الديون كأحد بنُود جدول أعمال القمة العربية في تونس التي صوت عليها القادة العرب، ونتيجة للحراك الدبلوماسي الذي قامت به الوزارة، ومندوبية العراق في الجامعة العربية".

وتابع أن "هذه المذكرة كانت أحد محاور المحادثات التي أجراها وزير الخارجية (العراقي)، محمد علي الحكيم، في لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ببغداد، والذي تمخض عنه الإسراع في توقيعها، وإخراجها إلى حيز النفاذ".

المصدر: RT