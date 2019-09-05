سعر خام "برنت" يتجاوز 62 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من شهر

أظهرت بيانات البورصة، اليوم الخميس، تجاوز سعر خام "برنت" 62 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ 2 أغسطس المنصرم، على خلفية نشر البيانات الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية.

وعند الساعة 15:11 بتوقيت غرينتش، سُجل ارتفاع أسعار العقود الآجلة لشهر نوفمبر لمزيج خام "برنت" بحر الشمال بنسبة 2​​​.22%، إلى 62.05 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أكتوبر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.06%، إلى 57.42 دولار للبرميل.

واستجاب المستثمرون للإحصاءات الأسبوعية التي تنشرها وزارة الطاقة الأمريكية، التي كشفت أن احتياطي النفط التجاري للبلاد للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، انخفض بمقدار 4.771 مليون برميل، أي بنسبة 1.1%، إلى 423 مليون برميل.

ويكبح النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والمستمر منذ فترة طويلة، أسعار النفط، لكن "برنت" ما زال مرتفعا 12% منذ بداية العام، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا.

المصدر: وكالات