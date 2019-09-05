النفط يصعد مع تنامي الآمال بانفراجة في حرب التجارة

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تعزز ثقة المستثمرين بآمال إحراز تقدم في تسوية النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وإن تعرضت الأسعار لضغوط بعد تقرير كشف عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

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وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، ارتفع خام القياسي العالمي "برنت" بنسبة 0.70% إلى 61.40 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.96% إلى 56.80 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الصين، كما أن بكين قالت إنها اتفقت مع واشنطن على عقد محادثات تجارة رفيعة المستوى، في أكتوبر القادم.

ويكبح النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والمستمر منذ فترة طويلة، أسعار النفط، لكن "برنت" ما زال مرتفعا 12% منذ بداية العام، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا.

وعلى صعيد متصل، قال معهد البترول الأمريكي، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة زادت 400 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضها.

المصدر: "رويترز"