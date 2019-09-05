أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي وصول أولى شحنات النفط العراقي الخام برا عبر صهاريج بعد 5 أعوام على توقفها بسبب سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق واسعة من العراق.

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وقالت الوزيرة في تصريحات للصحافيين "وصلت إلى المملكة الأربعاء أول شحنة من النفط الخام العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل برا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في فبراير الماضي".

وكان الأردن والعراق وقعا في فبراير الماضي مذكرة تفاهم تستورد بموجبها المملكة النفط العراقي الخام، من حقول كركوك، وبواقع 10 آلاف برميل في اليوم تشكل 7% من الاحتياجات الكلية للمملكة، قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقا لما يتفق عليه الجانبان.

وأضافت زواتي أن "وصول طلائع شحنات النفط العراقي اليوم تؤشر على انتقال علاقات التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق إلى مرحلة جديدة ترسخ نهجا يقوم على المصالح الاقتصادية المشتركة".

وأوضحت أنه "باستيراد النفط من السوق العراقي ندشن عهدا جديدا للنقل البري بين البلدين بإعادة الحياة لهذه الطريق وخدمة المجتمعات المحلية على امتدادها في الأردن والعراق".

وبموجب مذكرة التفاهم يشتري الأردن النفط الخام من حقول كركوك العراقية بأسعار تعادل خام "برنت"، على أن تحسم منها كلفة النقل وفرق المواصفات، التي تصل إلى 18 دولارا للبرميل الواحد أقل من السعر العالمي.

المصدر: "أ ف ب"