مفاوضات صينية أمريكية بشأن التجارة في أكتوبر

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على عقد محادثات تجارية رفيعة المستوى في مطلع أكتوبر القادم في واشنطن.

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وذكرت الوزارة أن فرقا تجارية من البلدين ستعقد محادثات في منتصف سبتمبر الجاري قبل المحادثات رفيعة المستوى في الشهر التالي.

وبدأت واشنطن الأحد فرض رسوم نسبتها 15% على واردات صينية، بينما بدأت الصين في فرض رسوم جديدة على النفط الخام الأمريكي. ودفع ذلك الصين إلى تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بمنظمة التجارة العالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيتبني موقفا "أكثر تشددا" في ولايته الثانية إذا ماطلت الصين في المفاوضات، لتتفاقم مخاوف السوق من أن توقد النزاعات التجارية بين البلدين شرارة ركود أمريكي.

المصدر: "رويترز"