نوفاك: إنتاج النفط في روسيا في سبتمبر دون مستوى أغسطس بسبب اتفاق "أوبك+"

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن يكون إنتاج النفط الخام في روسيا في سبتمبر، أدنى من مستوى أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق، قال نوفاك، إنه يجب على روسيا أن تنفذ في سبتمبر، الحصص المتعلقة بخفض الإنتاج بموجب اتفاقية "أوبك +"، وأشار إلى أن التخفيض في أغسطس لم يكن كافيا.

وأضاف الوزير في حديثه مع الصحفيين، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "أجل نحن نتوقع أن يكون مستوى الإنتاج أقل. وسيكون على مستوى التزاماتنا بموجب الاتفاقية "أوبك +".

وخفضت روسيا في أغسطس الماضي، إنتاج النفط الخام بمقدار 143 ألف برميل يوميا كجزء من صفقة "أوبك +"، بينما تبلغ حصتها في الاتفاقية 228 ألف برميل يوميا.

وبرر الوزير سبب زيادة مستوى الإنتاج الروسي في أغسطس، بتلوث النفط الخام المصدر إلى أوروبا، عبر أنبوب "الصداقة".

تسري اتفاقية تخفيض الإنتاج "أوبك +"، حتى نهاية مارس 2020. وبشكل إجمالي، يجب على الدول المشاركة خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، أي إلى مستوى أكتوبر 2018.

المصدر: تاس