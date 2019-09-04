تغريدة لافتة من مودي لبوتين باللغة الروسية

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقب زيارة حوض"زفيزدا" لصناعة السفن في الشرق الأقصى الروسي اليوم الأربعاء، عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إتاحة زيارة هذا الصرح.

واللافت، أن الزعيم الهندي عبر عن امتنانه بتغريدة كتبت باللغة الروسية ونشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.

وقال مودي في التغريدة: "لقد تأثرت بعمق بمبادرة الرئيس بوتين لزيارة مجمع "زفيزدا" لبناء السفن، الذي سيقدم مساهمة كبيرة في تطوير النقل البحري في منطقة القطب الشمالي".

Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике. pic.twitter.com/jnejwV1NXv — Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2019

وخلال زيارة "زفيزدا"، اطلع مودي على المجمع الضخم ومجموعة السفن الواعدة، التي يصنعها ومنها سفن شحن تجارية ومنصات بحرية وناقلات نفط وغاز وكاسحات جليد نووية.

وجاءت جولة رئيس الوزراء الهندي في مجمع "زفيزدا" في إطار زيارته لمدينة فلاديفوستوك للمشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد حاليا في المدينة الروسية.

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وتعد الهند شريكا بارزا لروسيا في آسيا، وعزز البلدان علاقتهما القوية اليوم بتوقيع استراتيجية عمل لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، إضافة لحزمة واسعة من مذكرات التفاهم والاتفاقات.

فبالإضافة للزيارة المشتركة لمجمع "زفيزدا"، عقد الزعيمان مفاوضات ثنائية، ركزت على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وطالت عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: RT