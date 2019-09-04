قفزة كبيرة في سهم "في تي بي" الروسي بعد تصريح مهم لرئيسه

قفز سهم "في تي بي"، ثاني أكبر المصارف في روسيا اليوم الأربعاء، بعد صدور أنباء قالت إن المصرف يعتزم توزيع أرباح الأسهم بنسبة 50% من صافي الربح.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سهم "في تي بي" بنسبة 6.93% ليصل إلى 1.25 دولار للسهم، مسجلا أعلى مستوى في نحو شهر.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول سهم "في تي بي" (بنك التجارة الخارجية) في نحو 5 سنوات:

Bloomberg

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس البنك أندريه كوستين قوله على هامش منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، إن "في تي بي" يعتزم توزيع أرباح الأسهم عن العام 2019 بنسبة 50%.

المصدر: "إنترفاكس"