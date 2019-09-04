وكالة "روسيا سيغودنيا" تبرم اتفاق تعاون استراتيجي مع "هواوي"

وقعت وكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" اليوم الأربعاء في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، اتفاقا للتعاون الاستراتيجي مع عملاق الاتصالات الصيني "هواوي".

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وإبرام الاتفاق تم مع Huawei Consumer Business Group، وهي ذراع الشركة في روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز.

وفي إطار الاتفاق، أجمع الطرفان على التعاون المشترك في تنفيذ مبادرات تطوير تقنيات إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي، بما في ذلك عبر استخدام أنظمة خاصة في الهواتف الذكية.

ووقع على الاتفاق كل من رئيس المشاريع الدولية في الوكالة الروسية فاسيلي بوشكوف، ورئيس Huawei Consumer Business Group ليو لي.

وقال بوشكوف، إن "توقيع الاتفاق مع "هواوي"، أحد رواد سوق الاتصالات العالمي، سيكون خطوة مهمة في تطوير وتعزيز الفضاء المعلوماتي بين روسيا والصين".

من جهته قال لي: "يسرنا أن نقدم أحدث الحلول التكنولوجية للمستخدمين في روسيا، وتوقيع الاتفاق يعد خطوة إضافية على طريق النجاح".

وانطلقت اليوم فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي في فلاديفوستوك بنسخته الخامسة، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن يحضر المنتدى الذي سيستمر حتى الـ6 من سبتمبر، نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.

وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ، يشهد المنتدى مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية.

المصدر: "نوفوستي"