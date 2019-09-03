موسكو وبكين.. مباحثات حول توريد الغاز الروسي إلى الصين  

بحث رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميللر، خلال زيارته إلى بكين، مع نائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنغ، موضوع توريد الغاز الروسي إلى الصين بواسطة الأنابيب.

وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية، أنه تم في اللقاء، الذي شارك فيه أيضا رئيس مجلس إدارة شركة CNPC الصينية وانغ ييلين، تركيز الاهتمام الخاص على مشروع توريد الغاز من الشرق الأقصى الروسي وفقا "للمسار الغربي" أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان، التحضير للبدء بتوريد الغاز الروسي إلى الصين عبر "المسار الشرقي" في 1 ديسمبر 2019.

وقال ميللر: " تواصل سوق الغاز الصينية النمو السريع والمطرد، وخلال العام الحالي فقط، سيزداد استهلاك الغاز في الصين، بنفس الحجم الذي سينقله خط "قوة سيبيريا" سنويا.

إقرأ المزيد

وخلال اللقاء، تم كذلك التطرق إلى التعاون في مجال التخزين تحت الأرض، وكذلك توليد الكهرباء عن طريق الغاز في الصين.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت "غازبروم"، عن تحقيق تقدم جديد في مشروع ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين "قوة سيبيريا"، والذي من المتوقع أن يربط البلدين لعقود.

وقالت الشركة وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي"، إنها نجحت في ربط حقل "تشاياندينسكي" في شرق سيبيريا بخط أنابيب "قوة سيبيريا".

ويبلغ طول أنبوب "قوة سيبيريا" 4500 كيلومتر، وكلفته نحو 20 مليار دولار، وبقدرة تمريرية تصل إلى 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: إنترفاكس