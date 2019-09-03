رئيسة البنك الدولي تطلب دعم السيسي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في أول زيارة خارجية لها لحشد الدعم.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، بأن جورجييفا أكدت حرصها على اختيار مصر كمحطة أولى هامة في جولتها الخارجية لحشد الدعم لترشحها لمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك على خلفية قصة نجاح التجربة المصرية في التعاون مع الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما أكدت جورجييفا سعيها لأن يتضمن عمل صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تشجيع الدول المتقدمة على انتهاج سياسات اقتصادية منفتحة ومتجاوبة مع الخطط التنموية للدول النامية، بما في ذلك تسهيل التجارة وحركة الاستثمارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول فرص التعاون التنموي في إفريقيا من خلال اتصال الرئاسة المصرية بالاتحاد الإفريقي.

المصدر: RT