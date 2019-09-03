بكين تحتج بشدة على عقوبات واشنطن الجديدة

قال نائب وزير البيئة وحماية البيئة الصيني ليو هوا، إن بلاده تعارض بشدة إدراج شركات الطاقة النووية الصينية في قائمة العقوبات الأمريكية.

وأضاف المسؤول الصيني: "مثل هذه الإجراءات، تفقد مفهوم الأمن القومي، معناه بالكامل، وتشكل إساءة لاستخدام ضوابط التصدير. لن يؤثر هذا على الشركات الصينية فحسب، بل سيؤثر أيضا على الشركات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الأمريكية".

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وأشار إلى أن واشنطن تستخدم الإجراءات الحمائية من جانب واحد، ولذلك تجلب الضرر لمصالح الشركات الصينية ومصالح الشركات من مختلف دول العالم.

وقال: "نأمل، بأن تتوقف الولايات المتحدة عن التصرف بهذا الشكل الخاطئ، وتعمل لحل الخلافات والمشاكل عن طريق التشاور على أساس المساواة".

وفي وقت سابق، قامت وزارة التجارة الأمريكية، بوضع أربع شركات صينية، في قائمة العقوبات، وهذه الشركات هي - China General Nuclear Power Group و China General Nuclear Power Corporation، و China Nuclear Power Technology Research Institute Co. Ltd، و Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. وتشتبه السلطات الأمريكية، في أن هذه المؤسسات، تحاول الحصول على التكنولوجيا والمواد النووية في الولايات المتحدة للاستخدام العسكري.

المصدر: "نوفوستي"