عقد جديد بقيمة مليوني دولار لتوريد المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا

وقعت دار "سودروجيستفو" للتعاون التجاري بين جمهورية القرم الروسية وسوريا، عقدا مع شركة سورية مصدرة للمنتجات الزراعية تبلغ قيمته ملويني دولار.

وقال رئيس دار "سودروجيستفو"، سيرغي غولياندين، إن الصفقة أبرمت على هامش معرض دمشق الدولي الـ 61، مشيرا إلى أن العقد ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2019 مع إمكانية التمديد.

وبموجب العقد، ستتم التوريدات الزراعية من سوريا إلى روسيا عبر مينائي فيودوسيا وسيفاستوبل بجزيرة القرم الروسية.

وسيبلغ وزن الشحنة الأولى طنا واحدا وستحتوي زيت الزيتون والليمون والبرتقال والزنباع (غريبفروت) والرمان.

ومن المقرر أن يبقى جزء من الشحنة في القرم لترسل البقية إلى مناطق في روسيا.

المصدر: نوفوستي







