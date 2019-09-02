نوفاك: روسيا خفضت إنتاج النفط في أغسطس بـ 143 ألف برميل يوميا

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن مستوى خفض إنتاج النفط الروسي في إطار اتفاق "أوبك+" بلغ الشهر الماضي 143 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018، وهو أقل من حجم الخفض المطلوب.

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وأوضح نوفاك أن روسيا حققت خفضا أقل للإنتاج النفطي مقارنة مع الأشهر الماضية، بسبب "الجوانب التقنية المتعلقة بإزالة بقايا المركبات الكلورية العضوية في شبكة أنابيب نقل النفط (دروجبا)".

مع ذلك، أشار نوفاك إلى أن مستوى الخفض بلغ في نهاية أغسطس الجاري 299 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن روسيا "تعتزم الامتثال التام في سبتمبر الجاري لمستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك +".

وفي أبريل الماضي، تسرب نفط ملوث بالكلوريدات في شبكة الأنابيب "دروجبا" المؤدية إلى بولندا عبر الأراضي البيلاروسية.

وتستمر منذ ذلك الحين عملية تنظيف "دروجبا" من النفط الملوث.

المصدر: وكالات