صندوق طوارئ أوروبي لمواجهة كوارث خروج بريطانيا من دون اتفاق

يدرس كبار المسؤولين الأوروبيين توفير صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث في الاتحاد الأوروبي، يمكن لأي دولة عضو فيه استخدامه، في حال تأثرت اقتصاديا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق.

ونص ملخص الاقتراح على أن الصندوق "يمكنه إمداد الدول الأعضاء بالمساعدة المالية، لتغطية الأعباء الثقيلة التي تتكبدها في حال غادرت المملكة المتحدة دون اتفاق".

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وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تأخير، مرجحا التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست" خلال قمة للاتحاد الأوروبي، في أكتوبر المقبل.

وأشار جونسون إلى أن فرص التوصل إلى صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "آخذة في الارتفاع".

من جانبه، أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، أن حزبه سيفعل كل شيء ممكن لمنع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

المصدر: وكالات