وزيرا الطاقة الروسي والإيراني يبحثان التعامل في سوق النفط العالمية

بحث وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والإيراني رضا أردكنيان، التعامل بين موسكو وطهران في السوق النفطية العالمية.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الروسية في أعقاب لقاء الوزيرين في موسكو، اليوم الاثنين، أنهما "بحثا دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك تطوير المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية".

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وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا كذلك نتائج الاجتماع الـ 15 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي، والذي انعقد في يونيو الماضي، و"تطرقا إلى التعامل في السوق النفطية العالمية".

وأكد نوفاك أن روسيا متمسكة بالنهج الرامي إلى توسيع التعاون مع إيران في كافة مجالات الاقتصاد، بما فيها الزراعة والطاقة، مشيرا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو من العام الحالي بنسبة 14.6%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى 947 مليون دولار.

المصدر: RT