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بلومبرغ: ياسر الرميان رئيسا جديدا لمجلس إدارة "أرامكو"

مال وأعمال

بلومبرغ: ياسر الرميان رئيسا جديدا لمجلس إدارة
Reuters Hamad I Mohammed
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أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر سعودي بأنه تم إعفاء وزير الطاقة، خالد الفالح، من مهام رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" النفطية.

وحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، فمن المقرر أن يحل ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة محل الفالح في رئاسة إدارة الشركة.

ويهدف تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة "أرامكو" إلى فصل الشركة عن وزارة الطاقة السعودية، من أجل تفادي أي تضارب للمصالح في سياق استعدادات الشركة للاكتتاب العام الأولي.

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وأشارت "بلومبرغ" إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تحت إشراف، ياسر الرميان، تحول إلى أحد أكبر صناديق الاستثمار في المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا على النطاق العالمي، حيث يمتلك الصندوق حصصا في الشركات مثل "تسلا" و"أوبر تكنولوجيز" وغيرهما.

كما يعتبر الرميان أحد كبار المستشارين لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتخطط شركة "أرامكو" لطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وفقا للخطة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان في 2016. ومن المتوقع أن يتم الاكتتاب العام الأولي في 2021 أو 2022، حسب مختلف المصادر.

المصدر: بلومبرغ

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